مصر | "الداخلية" تضبط 19 تشكيلا عصابيا وتلقي القبض على 85 عنصرا إجراميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط 19 تشكيلا عصابيا وتلقي القبض على 85 عنصرا إجراميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 19 تشكيلا عصابيا بإجمالي 85 متهما قاموا بغسل قرابة 1،166 مليار جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة خلال الفترة من 1 يناير الماضي إلى 15 مايو الجاري من اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط 19 تشكيلًا عصابيًا بإجمالي 85 متهمًا، لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب، حيث قدرت أموال الغسل التي قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة (واحد مليار ومائة وستة وستون مليون جنيه).