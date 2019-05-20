مصر | "سقوط خائن الأمانة".. ضبط "بوسطجي" يحرق الخطابات ويزور توقيعات المواطنين بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سقوط خائن الأمانة".. ضبط "بوسطجي" يحرق الخطابات ويزور توقيعات المواطنين بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على موزع في بريد أسوان، لقيامه بالتخلص من الخطابات وعدم تسليمها لأصحابها.

وكانت معلومات لمباحث فرع بريد منطقة جنوب الصعيد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أفادت قيام موزع بمنطقة توزيع أسوان، 37 سنة، بالتخلص من الخطابات وعدم تسليمها لأصحابها.

وبإجراء التحريات والفحص تبين صحة ما ورد من معلومات وقيام المذكور باستلام الخطابات وحرقها دون تسليمها لأصحابها، وتزوير توقيع المرسل إليهم بما يفيد استلامهم المسجلات على خلاف الحقيقة، وإثبات أرقام بطاقات تحقيق شخصية وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة تمكنت إحداها من ضبطه، وبحوزته جوال بداخله 2754 خطابا أثناء قيامه بمحاولة حرقهم في أحد الأماكن النائية.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، والضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.