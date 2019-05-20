مصر | "حشيش وأفيون".. سقوط تاجري مخدرات وبحوزتهما أسلحة بقنا

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز أبو تشت ) بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز والمراكز المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمان وضبطهما بناحية بخانس دائرة مركز شرطة أبوتشت، وبحوزتهما كيلو حشيش و150 جرام أفيون و27 جرام مخدر الشابو وبندقتين و4 خزينة بهما ( 80 ) طلقة نارية من ذات العيار، و20 ألف جنيه، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.