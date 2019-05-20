شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع النواب» توافق على موازنة «الداخلية» بزيادة 3 مليارات جنيه: «يجب دعمها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الإثنين، على مشروع موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام المالي 2019 / 2020، وأوصت بضرورة زيادة الدعم المالي لـ «الداخلية» نظرًا للدور الحيوي الذي تقوم به في حفظ الأمن.

Advertisements

وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة، الإثنين، إن اللجنة وافقت على موازنة جديدة للوزارة للعام المالي 2019/ 2020 تقدر بـ51 مليارًا و582 مليون جنيه، بزيادة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه عن العام الحالي.

وأضاف «عامر» أن «اللجنة أوصت بتوفير كل احتياجات الوزارة وإعطائها أسبقية في مطالبها لأنها هي المسؤولة عن أمن الداخلي وتتعاون مع القوات المسلحة في تحقيق الأمن القومي الشامل»، مشيرًا إلى أن «الجنة أوصت بأن تقوم الوزارة بترتيب أولوياتها الداخلية طبقا للضرورات الملحة، مع أهمية توجيه وفورات الدولة إلى وزارة الداخلية لتلبية مطالبها التي تراها مناسبة ولم تغطيها الموازنة المقررة لها».

وأوضح أن «موازنة الداخلية مقسمة كالتالى، 13.658 مليار لديوان عام الوزارة، و2.577 مليار لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، و150.880 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون، و1.875 لمصلحة السجون، و32.313 مليار جنيه لمصلحة الأمن العام والشرطة، و1.006 مليار جنيه لصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية».