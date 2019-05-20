شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، سفير الصين بالقاهرة، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده ودوره في دعم العلاقات المصرية الصينية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن التكريم جاء بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير الصيني بمصر، والتي امتدت لقرابة ٩ أعوام قضاها في القاهرة، أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف «راضي» أن السفير الصيني أعرب عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس، معتبرًا أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعبًا، وانعكاسًا لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبرًا عن امتنانه وشكره للمسؤولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.