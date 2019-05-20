شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبري «ميت يزيد» الجديد بتكلفة 7.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، الإثنين، كوبري ميت يزيد الجديد بتكلفة 7.5 مليون جنيه، على ترعة ميت يزيد بالكيلو 34.75 كم، حمولة 90 طن بطول 36 مترًا، وعرض 12 مترًا، وبلغ عدد الخوازيق الخاصة بالكوبرى 46 خازوق بأطوال 16 مترًا.

قال المحافظ إن افتتاح كوبرى ميت يزيد الجديد بشرق كفرالشيخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه، على ترعة ميت يزيد بالكيلو 34.75 كم، حمولة 90 طن بطول 36 متر وعرض 12 متر، وبلغ عدد الخوازيق الخاصة بالكوبرى 46 خازوق بأطوال 16 متر، بمدة تنفيذ عام، لافتاً ان الكوبرى يعد من أهم المحاور المرورية بشرق المدينة للقضاء على التكدس المرورى وتسهيل حركة المركبات للقادمين من والى شرق المدينة ومنطقة مجمع مواقف كفرالشيخ، مؤكداً أن مشروعات الطرق والكباري من أهم مشروعات البنية التحتية التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفرالشيخ لصالح التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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وأضاف المحافظ أنه تم فتح كوبرى ميت يزيد الجديد أمام حركة السيارات بين حي القنطرة شرقاً ومحور ميت يزيد والـ 47 ومجمع المواقف غرباً لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات لأهالي كفرالشيخ، بعد تحويل الكوبرى من مشاة وإعادة إنشائه لفتحه أمام السيارات، مؤكداً انه تم إنشائه على الطراز الهندسي والفني الحديث لضمان تدفق مياه الري أسفل الكوبرى بترعة ميت يزيد والتي تقوم بتغذية 130 ألف فدان بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

قدم المحافظ خالص الشكر للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، لجهودهم المبذولة في سرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ كوبرى ميت يزيد الجديد.

كلف المحافظ برفع كفاءة منطقة كوبرى ميت يزيد الجديد وتحديد مكان لمركبات «التوك توك» لمنع التكدس والزحام أمام الكوبرى، كما كلف بدراسة البدائل لاستكمال طريق كفرالشيخ الدائري ومنع مرور مركبات النقل الثقيل داخل الكتلة السكنية قائلاً: «سيكون هناك الجديد في كفرالشيخ يومياً بافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا».

ومن جانبه قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، انه تم الانتهاء من أعمال كوبرى ميت يزيد وافتتاحه اليوم بتكلفة 7.5 مليون جنيه كما سيتم الانتهاء من أعمال كوبرى خالد بن الوليد بالكيلو 31.5 كم على مصرف كتشنر بالحامول بتكلفة حوالى 8 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من أعمال كوبرى المناوفة بالكيلو 23.5 كم على مصرف كتشنر بالحامول، قبل منتصف الشهر القادم، بالإضافة إلى أعمال التكاسى لحماية جسور الترع والطرق العامة.