شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال صيانة للمحولات وأعمدة الإنارة بقرى أبوقرقاص بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، اليوم الإثنين، مستوى الخدمات العامة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بـ3 قري وهي (بنى خيار- الفقاعى- بنى موسى)، للتأكد من حسن سير العمل، ومتابعة حالة النظافة العامة، والخدمة المقدمة للمواطن، وذلك ضمن تنفيذ تكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية لجميع الخدمات والمشروعات، وبالتعامل مع المواطنين بكل شفافية ومصداقية.

كما أكد رئيس المركز، على تكثيف الرقابة والمتابعة لكافة القطاعات الخدمية داخل القري، وتكثيف حملات النظافة، وإزالة ورفع كل حالات الإشغالات على جانبي الطريق العام، وبجانب المدارس، كما أحال مسؤول أملاك الدولة بالوحدة القروية لبنى موسى للتحقيق، وذلك بسبب الإهمال، وعدم التبليغ عن مخالفات وتعديات على أراضى أملاك الدولة.

ونفذت الوحدة المحلية أعمال صيانة محول كهرباء، وأعمدة إنارة، وكشافات بطريق الشيخ مبارك، وقرية بنى موسى، وكذلك أعمدة الشوارع، والكشافات بمدخل المدينة، وفى سياق آخر، ازالت الوحدة المحلية حالة تعدى في المهد بقرية منسافيس، التابعة للوحدة القروية ابيوها، بمساحة ١٦ متر.