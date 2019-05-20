شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يشهد أعمال تشغيل محطة مياه ديروط بتكلفة 350 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، الاثنين، أعمال تشغيل محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش، والتي تغطى حاليًا 11 قرية ومدينة ديروط، تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها لتغطي جميع قرى مركز ديروط.

وشدد «نورالدين» على غسيل كافة الشبكات والانتهاء من تحليل عينات المياه بصفة مستمرة من داخل المحطة ونقاط التوزيع ضمن خطة متكاملة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة وتفعيلًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ديروط، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز، والعديد من القيادات التنفيذية، ومسؤولي الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المحافظ أن محطة مرشحة ديروط تعد من أكبر محطات مياه الشرب بالمحافظة وتبلغ طاقتها الاستيعابية 86000 م3/ يوم وتخدم ما يقرب من 750 ألف نسمة بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه، وتتكون من 2 خزان علوى وشبكات بأطوال 106 كيلو متر، وتم الانتهاء منها بعد العديد من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية لتذليل كافة العقبات التي واجهتها والتأكد من تلافي كافة الملاحظات التي كانت تعوق تشغيلها منذ اكثر من 12 عاماً فضلا عن حل مشكلة الإطماء أمام المأخذ، حيث تم تكثيف أعمال التكريك وإزالة الإطماء من أمام مأخذ المحطة كما تم مد المأخذ حتى لا يتأثر مستقبلا وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة ومركز بحوث النيل، مشيرًا إلى تواجد المختصين بالشركة بصفة مستمرة للقيام بعمل غسيل شامل وجزئي لجميع أطراف الشبكات بالمنطقة وذلك لتطهير الشبكات من كافة الرواسب والشوائب التي قد تعلق بالمياه لضمان وصول المياه بصورة نقيه وصافية للمواطنين.

يذكر أن محطة مياه مرشحة ديروط في مرحلتها الأولى تغذي مدينة ديروط بالكامل وقرى (شلش، بني يحيي، الشرقوي، المعمودية، بنوب، العوامر، الحوضة الغربية، المندرة، نزلة عبداللاه، قصر حيدر، كوم بوها، مسارة).