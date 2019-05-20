شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: مهلة أسبوعًا لرئيس حي غرب لتنظيف الشوارع ورفع المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، مهلة أسبوع لأحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب لتنظيف الشوارع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات التي انتشرت في عدد من الشوارع بنطاق الحي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ بنطاق حي غرب في ساعة مبكرة، الاثنين، تفقد خلالها مناطق شارع سكة سندوب ومنطقة المقابر وشارع الأشجار ومنطقة الأمن المركزي بالمجزر.

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وعبر المحافظ عن استيائه الشديد لوجود تراكمات للقمامة على جانبي الشوارع، بالإضافة لوجود مخلفات مباني وسيارات متروكة على جانبي الشارع تعوق حركة المرور وتسبب الاختناق بالشوارع وطلب سرعة رفع كافة المخلفات والقمامة.

وحدد مهلة أسبوعا كحد أقصى لأحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة، لإزالة ورفع كافة المخلفات والتراكمات، وقال: «هنوفر كافة المعدات والسيارات المطلوبة حتى ولو احتاج الأمر إلى استدعاء البعض منها من مراكز ومدن المحافظة للمساعدة في رفعها وإعادة الشارع لمظهره اللائق».

وتفقد المحافظ شارعي الترعة وبورسعيد وعبر عن غضبه من وجود إشغالات وتعديات على الطريق العام من المقاهي والمحلات التجارية، ووجه شرطة المرافق للمكان بسرعة إزالة التعديات لتسهيل حركة السير للمواطنين والسيارات، وقال: «للمواطنين حقوق في الشارع أهمها وجود رصيف يسيرون عليه في أمان، والأحياء والمرور والإشغالات مسؤولين أمامي لإعادة الانضباط للشارع».

وتوقف المحافظ والعميد ممدوح الحصى، مدير إدارة المرور، على التعديلات المرورية المقترحة أمام كوبرى طلخا وشارع بورسعيد، وطالب بسرعة إقامة إشارات ضوئية جديدة لتنظيم حركة السير في المنطقة، كما شدد على سرعة القضاء على الانتظار الخاطئ للسيارات والذي يؤدي إلى إعاقة حركة المرور في أغلب شوارع مدينة المنصورة.