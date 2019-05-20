شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد المدينة الجامعية للطالبات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدينة الجامعية للطالبات بشارع عبدالسلام عارف، وجودة الخدمات المقدمة بها، قبل الإفطار الرمضاني بدقائق.

وتحدث رئيس الجامعة مع الطالبات عن مستوى جودة الغذاء بوجه عام، وخلال شهر رمضان بشكل خاص، للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته لمعايير الصحة والجودة المتعارف عليها، وذلك حفاظًا على صحة الطالبات، مشددا على ضرورة النظافة الدائمة للمطبخ، ومناقشة المشاكل والمعوقات التي قد قد يتعرضن لها خلال فترة إقامتهن بالمدن الجامعية.

كما اطمأن على توفيركافة سبل الراحة واليسر والحل السريع لأي صعوبات ليتم التصدى إليها أولا بأول، وأعقبها معاينته لصالة تقديم الطعام والمطبخ، للاطمئنان على صلاحية كافة المنتجات من اللحوم والمنتجات الجافة.

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المدينة الجامعية طالبات قبل الإفطار

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المدينة الجامعية طالبات قبل الإفطار

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المدينة الجامعية طالبات قبل الإفطار