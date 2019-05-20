شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة لعام 2019 بالقاهرة بالتعاون مع منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع منتدى شباب العالم الدورة الرابعة والستين للمؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة بهدف التعريف بدور ريادة الأعمال في تحقيق الاستدامة وبناء مستقبل أفضل.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2019، وسيضم عددًا كبيرًا من رواد الأعمال والقادة بهدف مناقشة مستقبل ريادة الأعمال وأهميته ودور الشباب في تنميته.

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ومن المقرر أيضًا أن تقدم أكاديمية المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة برنامجها الدولي الخامس للطلاب لمدة أسبوع بهدف تدريب المشتركين بهذا البرنامج على تنمية مهارات ريادة الأعمال لديهم.

وإنطلاقًا من دور مصر الريادي في قطاع ريادة الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، تعد القاهرة أفضل مكان لانعقاد المؤتمر هذا العام، والذي يشارك في تنظيمه منتدى شباب العالم.

وخلال هذا العام، توجت مصر بجائزة القمة العالمية لريادة الأعمال كأحد أفضل الدول بالعالم في هذا المجال، وتسلم الجائزة المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات، هو أول مصري وعربي يتم انتخابه لرئاسة المجلس منذ إنشاء المجلس من 63 عاما وله إسهامات رائدة بالتعاون مع الحكومة المصرية بهدف دعم هذا القطاع، والتي تضم إنشاء أول مركز لريادة الأعمال بمصر، وذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات.