شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مترو الزمالك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاثنين، جولة تفقدية لمحطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبدالناصر وماسبيرو والزمالك.

ففي محطة جمال عبدالناصر، تابع الوزير معدلات تنفيذ المحطة واستعرض مع مسؤولي الهيئة القومية للأنفاق أعمال الأرصاد المساحية وإجراءات السلامة والأمان التي تتم أثناء أعمال التنفيذ وطالب بأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، ثم توجه إلى محطة ماسبيرو حيث تابع أعمال تنفيذ هيكل المحطة، واستمع من مدير المحطة للتصور الخاص بها بما يشمله من مول تجاري مصصم للاستفادة من عوائده المالية مستقبلا في تحسين وتطوير واستدامة الخدمة المقدمة للركاب.

وفي محطة الزمالك، التقى وزير النقل، العاملين بالمشروع، وأكد ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع، وفقًا للموعد المتفق عليه حسب بنود التعاقد، مشيرا إلى أنه سيفاجئ العاملين بالمشروع بصفة مستمرة صباحًا ومساءً لمتابعة معدلات التنفيذ.

وأوضح أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل «الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر»، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربًا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائرى عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

وأضاف الوزير أن التنفيذ يتم على ثلاثة أجزاء، الأول من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهى «ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات»، والجزء الثانى من المرحلة الثالثة بطول 6.6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات «محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد 4 محطات علوية»، وهى «السودان – إمبابة – البوهى – القومية العربية – الطريق الدائرى- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج»، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7.1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات «3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية» وهى «التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول – بولاق الدكرور- جامعة القاهرة» مضيفا أن إجمالى تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تبلغ حوالى 44.5 مليار جنيه.

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