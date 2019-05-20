شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعرب عن التطلع لتعزيز التعاون مع شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نوبل إنرجي» الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة «نوبل إنرجي» في مصر، ورحب الرئيس السيسي بمسؤولي الشركة، مشيرًا إلى السمعة الدولية الطيبة التي تميز الشركة الأمريكية وانتهاجها الأسلوب المهني وأعلى المعايير العالمية في تنفيذ أنشطتها وأعمالها، منوهًا في هذا الخصوص إلى علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

ونوه المتحدث إلى أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة «نوبل إنرجي»، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ديفيد ستوفر أشاد في هذا الإطار بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ومشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.