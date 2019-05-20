شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا منك وأنت مني» أمسيات رمضانية داخل مراكز الشباب في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام مركز شباب تنده بمركز ملوي، احدي الأمسيات الرمضانية، بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والمتميزين، بمراكز الشباب والأزهر، والكنيسة، للمرحلة السنية من 12-17 سنة ،تحت مسمى «أنا منك وأنت مني»، وهى أمسيات لدعم قيم التسامح والأخلاق في الأديان السماوية، تقيمها مديرية الشباب والرياضة في المنيا- إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم بوزارة الشباب والرياضة.

دارت الأمسية حول قيم التسامح والأخلاق في الأديان السماوية، ومواقف الرسول (عليه السلام)، في التسامح والتعايش وقبول الأخر، والتأكيد على أن كلنا من نفس الأب ونفس الأم ادم وحواء، والمواطنة في الإسلام، والسماحة والمحبة في المسيحية.

حاضر في الأمسية أعضاء بيت العائلة الشيخ محمد صابر حبيب رئيس بيت العائلة، ورئيس لجنة الفتوى بالمنيا، والقس روماني ممدوح، راعي كنيسة نهضة القداسة بتندة، وجمال فؤاد المدير التنفيذي لبيت العائلة، وعوض حسن، وناصر مكرم، وجمال ذكي، وفاتح عبدالمهيمن رئيس الوحدة المحلية لقرية تنده.

أنا منك وأنت مني- أمسيات رمضانية داخل مراكز الشباب في المنيا

أنا منك وأنت مني- أمسيات رمضانية داخل مراكز الشباب في المنيا

أنا منك وأنت مني- أمسيات رمضانية داخل مراكز الشباب في المنيا