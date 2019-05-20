شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تحث المسلمين على اغتنام الوقت بقراءة القرآن وتدبره فى رمضان..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى شَرَّفَ شهر رمضان المعظم بنزول القرآن الكريم،حيث قال الله عز وجل: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾.

وأوضحت فى فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حث المسلمين في هذا الشهر الفضيل على تلاوة القرآن وتدبره والتماس الهداية والأنوار منه، فرمضان شهر القرآن.

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وأشارت الدار إلى أن سلفنا الصالح كانوا إذا أقبل عليهم رمضان انشغلوا بالقرآن انشغالًا تامًّا حتى يخالط أرواحهم وينير حياتهم.

ووجهت دار الإفتاء نصيحة إلى المسلمين في هذه الأيام المباركة تحثهم فيها على اغتنام الوقت في قراءة القرآن ومدارسته، فهو طريق الله المستقيم، ونوره المبين، وحبله الممدود، فمن تعلق به هداه صراطًا مستقيمًا وجزاه ربه جنةً ونعيمًا.