شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تسلم 60 مشروع رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجا فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جمعية الأورمان اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة الفاو العالمية احتفالية توزيع عدد 60 مشروعا إنتاجيا صغيرا لـ 60 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بحضور قيادات من المنظمة والجمعية والقيادات التنفيذية لمحافظة أسوان.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إن المشاريع الموزعة متمثلة فى دفعتين الدفعة الأولى 30 رأس ماشية تم تسليمها لـ 30 أسرة مستفيدة وتم توزيعهم بقرى مراكز أسوان، فيما تم تسليم 60 أسرة مستفيدة ، 60 رأس ماشية مع تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لرؤوس المواشي لكل حالة لافتا الى أن التعاون مع منظمة الفاو العالمية في دعم الأسرة غير القادرة ضمن المشاريع الانتاجية الصغيرة يأتي ضمن مشروع تحسين التغذية والامن الغذائي من خلال استهداف النساء والشباب يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية للفئات الضعيفة من خلال تحسين مهارات النساء والشباب في إنتاج الطعام وتربية الحيوانات الصغيرة وغير ذلك من مشاريع غذائية والذي تنظمه مؤسسة الفاو العالمية.

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وأكد اللواء ممدوح أن التعاون بين جمعية الأورمان ومنظمة الفاو العالمية يستهدف تخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل في القرى الأشد احتياجامن خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية.