شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 5 مصانع فى منطقة شق الثعبان بلغت مديونيتها 41 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بحى طرة حملة مكبرة لغلق المصانع والورش التى لم تقنن وضعها بمنطقة شق الثعبان المصنعة للرخام، حيث أسفرت الحملة عن غلق 5 مصانع وورش مخالفة.
وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أصحاب المصانع والورش التى تم إغلاقها لم يلتزموا بسداد المتأخرات لديهم، وبلغ إجمالى المديونيات المستحقة للدولة لدى المصانع 41 مليون جنيه.
ولفت نائب محافظ القاهرة إلى أنّ تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أملاك الدولة وتحصيل مستحقاتها، وحرص محافظة القاهرة من خلال وضع آلية لتنفيذ خطة لاسترداد المستحقات.
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