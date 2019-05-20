شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده ودوره فى دعم العلاقات المصرية الصينية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التكريم جاء بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير الصيني بمصر والتى امتدت لقرابة 9 أعوام قضاها فى القاهرة أسهم خلالها فى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين. Advertisements ومن جانبه، أعرب السفير الصينى، عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس، معتبراً أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعباً، وانعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبراً عن امتنانه وشكره للمسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.