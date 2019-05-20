شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملاحظات على امتحان اليوم الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام فى المدارس الحكومية من أداء الامتحان فى مادة الأحياء.
ويقدم ”الخليج 365” فى 10 خطوات أهم الملاحظات على سير الامتحانات: -
1- صعوبة أسئلة الامتحان وهذا يؤكد أن الطلاب يحتاجون إلى التدريب بشكل جيد على التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة.
2- نجاح سيستم الامتحان الإلكترونى حيث أدى ما يزيد على 350 ألف طالب امتحاناتهم إلكترونيا.
3- ما زالت هناك أخطاء ترتب عليها أداء بعض الطلاب امتحاناتهم ورقيا.
4 - معظم الطلاب لا يبدأون الامتحان فى موعده المحدد بسبب الضغط على سيستم الامتحان الإلكترونى.
5-وقت الامتحان كاف وإن كان بعض الطلاب أكد أنه يحتاج إلى وقت إضافى.
6 - الامتحان سوف يتم تصحيحه إلكترونيا وأى طالب أغلق سيستم الامتحان الإلكترونى أثناء أدائه الاختبار سوف ينجح.
7' هناك ارتياح ملحوظ بين أولياء الأمور والطلاب بسبب عمل السيستم بكفاءة.
8- الشكاوى تنحصر فى صعوبة الأسئلة وعدم تمكن البعض من خوض الامتحان إلكترونيا.
9- تغيير الأكواد وتشغيلها فى الوقت المحدد أدت إلى دخول الطلاب على الامتحان بشكل إلكترونى.
10 - تداول لأسئلة الامتحان على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق لجنة الامتحان.
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