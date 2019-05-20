شكرا لقرائتكم خبر عن "Time": الوجبات السريعة المحتوية على الملح والدهون والسكر تؤدى للسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مجلة "Time "من الوجبات السريعة المحتوية على السكر والدهون والكثير من الملح، والموجودة في كل مكان بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشكل ما يصل إلى 60 % من متوسط النظام الغذائي الأمريكي، لكن دراسة جديدة صغيرة ومكثفة نشرت في مجلة Cell Metabolism تبين أن سعرها المنخفض يأتي بتكلفة صحية كبيرة.

وقالت المجلة، عندما يتناول الأشخاص نظامًا غذائيًا من الوجبات الجاهزة المحتوية على الدهون لمدة أسبوعين، فإنهم يستهلكون سعرات حرارية أكثر بكثير، ما يؤدى إلى زيادة الوزن، وتراكم دهون الجسم بشكل أكثر، على الرغم من أن كلا النظامين يحتويان على نفس الكميات من العناصر الغذائية مثل السكر، والدهون، والصوديوم .



الوجبات السريعة سهلة البلع والمضغ لذلك تؤدى الى سهولة تناولها فتسبب السمنة

وأشارت المجلة إلى أن تناول الأطعمة الجاهزة المعتمدة على الدهون تم ربطها بأبحاث أخرى أثبتت علاقتها بمخاطر الإصابة بالسرطان والسمنة، يقول كيفن هال، الباحث الرئيسي في الدراسة، وكبير الباحثين في المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في المعاهد الوطنية للصحة: "لقد فوجئت بالنتائج"، إنها أول تجربة يمكن أن تثبت فعليًا أن هناك علاقة سببية بين الأطعمة الجاهزة والإصابة بالسمنة، والعديد من الأمراض، كما أثبتت الأبحاث أيضا أن هؤلاء الأشخاص كانوا يأكلون بشكل أسرع أيضًا، وهو ما قد يكون أحد أسباب زيادة وزنهم.

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الوجبات السريعة تحتوى على الكثير من الدهون والسكر

يقول هول: "يميل الطعام شديد التجهيز إلى أن يكون أكثر ليونة، مما يجعل من السهل مضغه، وبلعه، إحدى النظريات هي أنه إذا كنت تأكل بسرعة أكبر، فأنت لا تعطي ما يكفي من الوقت لإعطاء الإشارة إلى عقلك بأن لديك سعرات حرارية كافية وأنك تشعر بالشبع، لكى تتوقف عن الأكل، بحلول الوقت الذي يحصل فيه الدماغ على هذه الإشارة، يكون قد فات الأوان لقد تناولت الكثير من الطعام.

إلا أن النظام الغذائي غير الجاهز أدى إلى زيادة في هرمون فقدان الشهية يسمى،"PYY"، وانخفاض في هرمون الجريلين "وهو الهرمون المسئول عن الجوع"، كل من هذه التغييرات الهرمونية تحدث عند تناول الطعام .



الوجبات السريعة تسبب العديد من الامراض

وأضاف هول، "يقوم الأشخاص تلقائيًا بتقليل استهلاكهم من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن وفقدان الدهون في الجسم، دون الاضطرار إلى حساب السعرات الحرارية أو حتى القيام بذلك عن قصد.



تعرف على اضرار الوجبات السريعة

تجنب تناول الأغذية الجاهزة ليس بالأمر السهل، لاسيما من الناحية المالية، في الدراسة، تكلف مكونات الوجبات غير المصنعة حوالي 40% أكثر من الأطعمة المصنعة، كما يقول هول، لكن الدراسة تقدم أحدث دليل على أن خفض الأطعمة المصنعة، يستحق الثمن الإضافي والجهد الإضافي، لأن ذلك تجنب الإصابة بالأمراض.