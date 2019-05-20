مصر | "ذهب لمصالحة زوجته فقتله شقيقها".. حبس عاطل لقتله عامل رخام بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لذبحه زوج شقيقتهبسبب خلافات أسرية.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة عامل رخام، لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها.

وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة، لمناظرة الجثة وتبين تلقيه لعدة طعنات ووفاته فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ علي الجثمان، وندب أطباء الطب الشرعى.

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "أحمد. س"، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة، وتركت على إثرها المنزل وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجني عليه إلى منزل شقيقها للتصالح معها نشبت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه عدة طعنات، حتى لقي مصرعه متأثرا بإصابته، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.