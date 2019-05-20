مصر | بعد 9 سرقات.. سقوط عصابة المساكن في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 9 سرقات.. سقوط عصابة المساكن في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمنطقة إمبابة بعد ارتكابه 9 سرقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أمبابة مفادها قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 9 حوادث سرقة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وأرشدا عن المسروقات عبارة عن ( هواتف محمولة، 7شاشات عرض، 4 أجهزة لاب توب، مبالغ مالية، مشغولات ذهبية ) وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية وتصريفهما المشغولات الذهبية لدى عميلين لهما (مالكي محل مصوغات ) حيث تم ضبطهما وإعترفا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.