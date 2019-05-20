مصر | "صفقة العيد".. إحباط ترويج كيلو وربع هيروين في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة العيد".. إحباط ترويج كيلو وربع هيروين في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إسقاط واحد من أخطر التشكيلات العصابية، لتجارة المخدرات، قبل ترويجهم كيلو وربع الكيلو هيروين مخدر، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بورود معلومات مفادها قيام 3 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية مسجلة) بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء محمد الالفي نائب مدير مباحث الجيزة، وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 81 ألف جنيه، ميزان حساس، هاتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفوا أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم وإستخدام الميزان لتجزئة المواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق، واحالهم مدير أمن الجيزة للنيابة العامة لتولى التحقيقات.