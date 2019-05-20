مصر | بلاغ يتهم ممدوح حمزة بنشر أخبار كاذبة عن كوبري روض الفرج والتشكيك في إنجازات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم ممدوح حمزة بنشر أخبار كاذبة عن كوبري روض الفرج والتشكيك في إنجازات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بلاغًا جديدًا، من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قيد تحت رقم 5290 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه ممدوح حمزة بتعمده نشر أخبار كاذبة عن كوبري روض الفرج، والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك في الإنجازات والمشاريع القومية الكبرى، بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد والإضرار بالمصالح العليا ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.

وتضمن البلاغ، أن ممدوح حمزة دأب في الفترة الأخيرة على الخروج بتصريحات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة عن طريق نشر معلومات وبيانات ملفقة ومغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلا ولا تصب إلا في مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى والذى يهدف لاسقاط مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد "محمود" أن حمزة على تواصل كامل مع قيادات جماعة الاخوان وتنظيمها الدولى وكذلك مع القنوات الداعمة للارهاب وعلى رأسها قناة الشرق ومكملين والذى تدعمها المخابرات القطرية والتركية، وأن المعلومات الكاذبة الذى ينشرها حمزة عبر صفحته الرسمية تقوم القنوات الارهابية بنشرها على مدار الساعة بغرض الاساءة للدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار قرار فورى وعاجل بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ ممدوح حمزة لارتكابه جرائم الاساءة والتحريض على الدولة والانضمام والانتماء لجماعة ارهابية أسست على خلاف القانون، وإصدار قرار بوضع اسم ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه اليه، وطلب تحريات الأجهزة الامنية فى واقعة تلقى المقدم ضده البلاغ لتحويلات مالية مشبوهه من جهات اجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولي للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.