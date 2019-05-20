أخبار مصر | محافظ القاهرة: رفع كفاءة المحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والسكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: رفع كفاءة المحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والسكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكذلك إعادة تنسيق وتجميل المحاور بتكثيف أعمال زراعة الأشجار والزهور والارتقاء بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بها مع تقليم الأشجار القائمة بالفعل وتهذيبها، واستكمال أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الاستادات وكذلك طلاء الأسوار لإزالة التشوهات والإعلانات من عليها. وأشار المحافظ بأنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع ماهر أباظة وشارع مصر للسياحة بمحيط استاد السكة الحديد بالكامل، كذلك يوجد عدد من المحاور بمحيط استاد القاهرة بلغت نسبة الأعمال بها أكثر من 90% كمحور ممدوح سالم وكذلك طريق الباب الغربي، ومحور يوسف عباس ومحور الإستاد البحري وشارع البولينج.

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأن العمل على تطوير المناطق والمحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والسكة الحديد تجري على قدم وساق من رفع كفاءة المحاور بإعادة الرصف وتوحيد الأرصفة وطلاء البردورات، وكذلك رفع كفاءة الإنارة العامة بها من خلال التأكيد على عملها بكفاءة وإعادة طلاء الأعمدة وغلق فتحاتها بإحكام.

كما بلغت نسبة التنفيذ بالطريق الجديد المستحدث والرابط بين يوسف عباس وطريق النصر إلى حوالي 90%، وسيتم الانتهاء منهم جميعًا طبقًا للجدول الزمني وخطة التشغيل المتفق عليها بين مديرية الطرق والكباري وشركات المقاولات المنفذة لاعمال التطوير.



وذلك في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 والمقرر عقدها خلال الشهر القادم.

