أخبار مصر | "محامين شمال أسيوط" تنظم حفل إفطار لأعضائها الخميس المقبل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامين شمال أسيوط" تنظم حفل إفطار لأعضائها الخميس المقبل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المحامين الفرعية بشمال أسيوط، يوم الخميس المقبل، الموافق 23 مايو الحالي، حفل الإفطار السنوي للمحامين، أعضاء النقابة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بقرية منقباد بأسيوط، برعاية اتحاد محامي مركز أسيوط.

وقال أيمن بشري، عضو مجلس نقابة محامي شمال أسيوط، إن الإفطار مجانا لجميع المحامين، ويأتي تخليدا وإكراما للراحل حسن حسين عبدالقادر، المحامي، ودعما لأواصر التعارف والتآلف بين المحامين.