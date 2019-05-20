أخبار مصر | نقابة شمال البحيرة تنظم حفل إفطار للمحامين 27 مايو‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة شمال البحيرة تنظم حفل إفطار للمحامين 27 مايو‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بشمال البحيرة، عن تنظيم حفل إفطار للمحامين وأسرهم، بمناسبة شهر رمضان الكريم، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية، برئاسة عبدالمنعم عودة.

وقال رامي الحديني، وكيل الفرعية، إن موعد الإفطار السنوي يوم 27 مايو الحالي، بواحة دهب على الطريق الزراعي، أمام إدارة مرور البحيرة، بقيمة اشتراك 50 جنيها للفرد، مشيرا إلى أن آخر موعد للحجز يوم 25 الشهر الحالي.