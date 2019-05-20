أخبار مصر | "عاشور" يوافق على صرف تكاليف تجديد غرفتي المحامين بمحكمة سمنود‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يوافق على صرف تكاليف تجديد غرفتي المحامين بمحكمة سمنود‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على صرف تكاليف ما أنفقته النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى لتجديد حجرتي المحامين بمحكمة سمنود، وذلك بناء على الطلب المقدم من قبل ماهر درويش، نقيب محامي المحلة الكبري.

وقال صبري العناني، وكيل مجلس النقابة الفرعية، إن حريقا هائلا شب باستراحة المحامين بمحكمة سمنود، عقب انتهاء عمل الموظفين، مما أسفر عن احتراق محتويات الغرفة.

وأشار إلى أن النقابة الفرعية قامت بإعادة تجديد الغرفتين بالكامل على وجه السرعة لتكونا جاهزتين لخدمة المحامين.