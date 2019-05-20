أخبار مصر | وزير النقل يتفقد عددا من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد عددا من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم، بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك، ففي محطة جمال عبد الناصر تابع معدلات تنفيذ المحطة واستعرض مع مسئولي الهيئة القومية للأنفاق أعمال الأرصاد المساحية وإجراءات السلامة والأمان التي تتم أثناء أعمال التنفيذ.

ثم توجه إلى محطة ماسبيرو حيث تابع أعمال تنفيذ هيكل المحطة واستمع من مدير المحطة للتصور الخاص بها بما يشمله من مول تجاري مصمم للاستفادة من عوائده المالية مستقبلا في تحسين وتطوير واستدامة الخدمة المقدمة للركاب.

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وفي محطة الزمالك التقى الوزير العاملين بالمشروع وأكد على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع، وفقًا للموعد المتفق عليه حسب بنود التعاقد، مشيرا إلى أنه سيفاجئ العاملين بالمشروع بصفة مستمرة صباحًا ومساءًا لمتابعة معدلات التنفيذ.

وأعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل "الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر"، ويبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربًا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائرى عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

والتنفيذ يتم على ثلاثة أجزاء، الأول من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات"، والجزء الثانى من المرحلة الثالثة بطول 6.6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات "محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد 4 محطات علوية"، وهى "السودان – إمبابة – البوهى – القومية العربية – الطريق الدائرى - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج".

والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7.1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات "3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية" وهى "التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول – بولاق الدكرور- جامعة القاهرة" بإجمالى تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تبلغ حوالى 44.5 مليار جنيه.