انت الان تتابع امتحان أولى ثانوي.. «الباك أب» يحل أزمة السيستم في بعض المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امتحانات أولى ثانوي

أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، صباح اليوم، امتحان نهاية العام في مادة الأحياء، إلكترونيا على أجهزة التابلت، وفى الوقت الذى أكد فيه بعض الطلاب خروجهم من على سيستم الامتحان وصعوبة عودتهم مرة أخرى، أشارت الغالبية العظمى من الطلاب إلى أنهم أدوا الامتحان إلكترونيا على عكس أمس الأحد، والذى اضطروا خلاله إلى أداء امتحان اللغة العربية ورقيا. في حين اشتكى طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، من عدم ثبات سيستم منصة الامتحانات، وانقطاع العمل خلال بشكل مفاجئ.

وأوضح طلاب السعيدية، أنه بعد البدء فى الإجابة عن الأسئلة إلكترونيا خرج سيستم الامتحان تلقائيا، موضحين أنهم وجدوا صعوبة للدخول مرة أخرى. وتكررت نفس الشكوى في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالعبور. ورصدت غرفة التراكمية التي أعدها مؤسس اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، خالد صفوت، أن

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