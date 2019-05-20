انت الان تتابع وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت "نجاحا مدويا" اليوم الإثنين، مؤكدا في أول تصريح عقب انتهاء لجان امتحانات أولى ثانوي على النظام الإلكتروني، أن المدارس الحكومية استقبلت 361 ألف طالب وطالبة من إجمالي 380 ألف طالبا أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم، ولفت إلى أن العدد الطلابي الذي استقبلته منصة الامتحانات اليوم، يعد أكبر من مجموع طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس في جميع السنوات الدراسية وجميع التخصصات.
ووجه وزير التعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير، ودعاهم إلى التركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إاى الأسلوب الجديد، متابعا: "وأنا واثق من قدرتهم على ذلك". وانطلقت أمس الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018-2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب
ووجه وزير التعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير، ودعاهم إلى التركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إاى الأسلوب الجديد، متابعا: "وأنا واثق من قدرتهم على ذلك".
وانطلقت أمس الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018-2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات، وتعقد الامتحانات على فترتين، الأولى في التاسعة صباحا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية في الواحدة ظهرا، لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
واشتكى عدد كبير من الطلاب على مستوى الجمهورية من سقوط السيستم الخاص بمنصة الامتحان في مادة اللغة العربية أمس، واضطرت المدارس لطباعة الامتحان ورقيا، وظهرت نفس الشكاوى في امتحان الأحياء اليوم، في عدد قليل من المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.