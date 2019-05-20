انت الان تتابع وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت "نجاحا مدويا" اليوم الإثنين، مؤكدا في أول تصريح عقب انتهاء لجان امتحانات أولى ثانوي على النظام الإلكتروني، أن المدارس الحكومية استقبلت 361 ألف طالب وطالبة من إجمالي 380 ألف طالبا أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم، ولفت إلى أن العدد الطلابي الذي استقبلته منصة الامتحانات اليوم، يعد أكبر من مجموع طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس في جميع السنوات الدراسية وجميع التخصصات.

ووجه وزير التعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير، ودعاهم إلى التركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إاى الأسلوب الجديد، متابعا: "وأنا واثق من قدرتهم على ذلك". وانطلقت أمس الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018-2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب

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