شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة محافظ السويس داخل سوق المثلث النموذجي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تشكيل لجنة مكونة من نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ومشروع الأسواق والإسكان والأمن والجهات المعنية، لمناقشة كيفية الارتقاء وتطوير وتفعيل سير العمل وتنشيط حركة البيع والشراء داخل سوق المثلث النموذجي لجميع السلع الغذائية واللحوم والفاكهة والخضروات والأسماك.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لسوق المثلث النموذجي، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمود دراز مدير عام الأسواق بالمحافظة، والعميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين، وفاتن إبراهيم رئيس حي فيصل.

والتقى المحافظ، أصحاب المحلات والبائعين بالسوق، واستمع إلى طلباتهم لتنشيط الحركة داخل السوق، مشددا على أهمية فتح جميع المحلات المغلقة وسداد جميع المستحقات المتأخرة على أصحاب المحلات، ومؤكدا أهمية سحب المحلات من البائعين غير الجادين، مشيرا إلى أهمية تفعيل وتشغيل سوق المثلث لتوفير كافة السلع وضبط الأسعار.

جولة محافظ السويس بسوق المثلث النموذجي

جولة محافظ السويس بسوق المثلث النموذجي

جولة محافظ السويس بسوق المثلث النموذجي