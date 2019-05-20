شكرا لقرائتكم خبر عن لاستقبال الأمم الأفريقية...رفع كفاءة المحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال كأس الأمم الافريقية لعام 2019، والمقرر عقدها خلال الشهر المقبل.

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن العمل على تطوير المناطق والمحاور المحيطة باستادات القاهرة، والسلام، والسكة الحديد، تجري على قدم وساق من رفع كفاءة المحاور، بإعادة الرصف وتوحيد الأرصفة وطلاء البردورات، وكذلك رفع كفاءة الإنارة العامة بها من خلال التأكيد على عملها بكفاءة، وإعادة طلاء الأعمدة وغلق فتحاتها بإحكام، كذلك إعادة تنسيق وتجميل المحاور بتكثيف أعمال زراعة الأشجار والزهور، والإرتقاء بالمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بها، مع تقليم الأشجار القائمة بالفعل وتهذيبها، واستكمال أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الاستادات، وكذلك طلاء الأسوار لإزالة التشوهات والإعلانات من عليها.

وأشار المحافظ بأنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع ماهر أباظة، وشارع مصر للسياحة، بمحيط استاد السكة الحديد بالكامل، كذلك يوجد عدد من المحاور بمحيط استاد القاهرة بلغت نسبة الأعمال بها أكثر من 90%، كمحور ممدوح سالم، وكذلك طريق الباب الغربي، ومحور يوسف عباس، ومحور الاستاد البحري وشارع البولينج، كما بلغت نسبة التنفيذ بالطريق الجديد المستحدث والرابط بين يوسف عباس وطريق النصر إلى حوالي 90%، وسيتم الإنتهاء منهم جميعاً طبقاً للجدول الزمني وخطة التشغيل المتفق عليها، بين مديرية الطرق والكباري وشركات المقاولات المنفذة لأعمال التطوير.

استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال كأس الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال كأس الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال كأس الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال كأس الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال كأس الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة القاهرة لإستقبال كأس الأمم الأفريقية