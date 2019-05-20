شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال السجينات» تقيم حفل إفطار جماعي للغارمات وقادة المجتمع على ضفاف النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية رعاية أطفال السجينات، برئاسة الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، حفل إفطار جماعيًا، الأحد، في باخرة «نايل فيو». وشارك في الحدث الغارمات اللاتي إخراجهن من السجون، وتمكينهن اقتصاديًا من قبل الجمعية، إلى جانب عدد من المشاهير وقادة المجتمع ورجال الأعمال وهيئات المجتمع المدني.

وتقدمت الكاتبة نوال مصطفى في مستهل كلمتها بالشكر لجميع الحضور الذي جمعهم الحب والخير، مُبينة أن قضية الغارمات لا يمكن اختزالها في خروج السيدات من السجون، بينما العمل على مواجهة فقرهن حتى لا تعدن إلى السجن مرة أخرى هو الأهم. واستشهدت بمشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، الذي عمل على تدريب وتشغيل وتمكين وتنمية وتوعية الغارمات.

على الصعيد القانوني، لفتت «مصطفى» أن الجمعية أقامت أكثر من دائرة مستديرة تضم نواب البرلمان ورجال القانون؛ لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات ليصبح الدين مدنيًا وليس جنائيًا، بالتالي لا يتم حبس الأمهات الغارمات اللاتى يسجنن بسبب مبالغ زهيدة، ويؤدى إلى انهيار الأسرة بأكملها.

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واختتمت «مصطفى» كلمتها بالحديث عن المشروعات الصغيرة التي تقدمها الجمعية للسيدات والتي تتنوع بين (بيع الفواكه والخضروات- تصنيع الحلويات من المنزل- بيع الملابس الجاهزة- خياطة الملابس- صناعة المنظفات- منتجات الألبان)؛ نظرًا لأن 60 % من السيدات يعودن للحبس مرة أخرى بسبب الفقر، فتسعى الجمعية إلى حمايتهن بالتمكين الاقتصادي.

وحضر الحفل لفيف من قادة المجتمع، منهم الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والكاتبة فاطمة ناعوت، وعضور البرلمان الدكتور إبراهيم حجازي، ومعاون وزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف الورداني، والأستاذ محمود وحيد رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إلى جانب عدد كبير من هيئات المجتمع المدني، وممثلي الصحف والمواقع المصرية.

وبدوره، أشاد الدكتور يوسف الورداني، معاون وزير الشباب والرياضة، بالدور الذي تقدمه جمعية رعاية أطفال السجينات منذ تدشينها عام 1990 لأطفال السجينات، ومن ثم الغارمات، وبث روح الأمل لديهن، مستشهدًا بأول سجينة فقر (أميمة ذكي) ومسيرة العمل التي قدمتها الجمعية لها من حيث التأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي، مختتمًا كلمته (دول مش سجينات الفقر إنتوا بتمنحوا ليهم الأمل من جديد).

كما قدمت الكاتبة فاطمة ناعوت قصيدة «العصافير لا يملكها أحد»، إشارة إلى أطفال السجينات لافتة أنه لا يجوز لأحد أن «يحتبسهم» داخل جدران السجون، كما تقدمت بالشكر للأديبة نوال مصطفى على دورها الرائد في دعم الغارمات وتمكينهن اقتصاديًا.

وعلى هامش الإفطار، أقيم معرض لمنتجات حاضنة حياة جديدة، والذي ضم منتجات السيدات المتنوعة بين أعمال الهاند ميد، والملابس التي تناسب مختلف المراحل العمرية.

جمعية رعاية أطفال السجينات تقيم حفل إفطار على ضفاف النيل

جمعية رعاية أطفال السجينات تقيم حفل إفطار على ضفاف النيل

جمعية رعاية أطفال السجينات تقيم حفل إفطار على ضفاف النيل

جمعية رعاية أطفال السجينات تقيم حفل إفطار على ضفاف النيل

جمعية رعاية أطفال السجينات تقيم حفل إفطار على ضفاف النيل

جمعية رعاية أطفال السجينات تقيم حفل إفطار على ضفاف النيل