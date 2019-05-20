شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل تاجر مخدرات وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخية جهودها في تطهير منطقة السحر والجمال المشهور عنها الاتجار في المخدرات، حيث قُتل تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في عمق الصحراء المتاخمة لطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، خلال إحدى المأموريات، بينما أصيب شريكه، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة، وحرزت القوات بندقيتين آليتين ونحو 750 جرام هيروين بحوزة القتيل والمصاب.وتبين من التحقيقات أن المتهمين ينتمون لمحافظة شمال سيناء وسبق اتهام أحدهما في جريمة قتل، ونشطا في تجارة الهيروين في منطقة السحر والجمال.

وتمكنت مجموعات العمل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الإتجار بمخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوي بمنطقة أم قمر على بعد 12 كم من طريق (القاهرة- الإسماعيلية) الصحراوي دائرة مركز شرطة فايد.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الإسماعيلية والشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه «لدى استشعارهم (المتهمين) للقوات بادروا بإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرع أحدهم يبلغ من العمر 32 سنة، عاطل، ومقيم الحسنة بشمال سيناء، وسبق إتهامه في قضية قتل، بينما أصيب آخر، 21 سنة، عاطل، مقيم المغارة بشمال سيناء».

وأوضح البيان: «عُثر بجوار جثة الأول على بندقية آلية وخزينتين و18 طلقة من ذات العيار و250 جم هيروين ودراجة نارية بدون لوحات معدنية و3 هواتف محمولة وميزان حساس و52600 جنيه، ووبحوزة الثانى بندقية آلية وخزينة و14 طلقة من ذات العيار و500 جم هيروين و3 قطع من مخدر الأفيون وهاتفي محمول و25700 جنيه وخاتم ذهب وميزان حساس ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتم نقل المصاب للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات».

وأكدت الوزارة في بيانها ان ذلك جاء استكمالا لجهودها في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة، واستمرارًا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى إمتداد أرجائها، وأنه يجري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية».

مقتل تاجر مخدرات