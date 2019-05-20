شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنيا: طلاب أولي ثانوي أدوا امتحان الأحياء إلكترونيًا بنسبة 90% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا: «أدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء، بالنظام الجديد «الثانوي التراكمي» باستخدام الجهاز اللوحي «التابلت» بنسبة 90% إلكتروني، باستثناء بعض المدارس التي شهدت أعطالا والجاري إصلاحها لامتحانات الغد». وأكد «عزب» أن الطلاب نجحوا في دخول منصة الامتحان، والحصول على الأكواد وأداء الامتحان، باستثناء بعض المدارس التي شهدت أعطالا جارٍ إصلاحها.

يذكر أن «28590» طالبا وطالبة بأولي ثانوي يؤدون امتحانات آخر العام في المنيا «بالنظام الجديد» التابلت، داخل 124 مدرسة، بينها 114 مدرسة حكومية، و10 مدارس خاصة، موزعة على 9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالاً، حتي دير مواس جنوباً، وسط إجراءات أمنية مشددة.

طلاب أولي ثانوي أثناء امتحان الأحياء

طلاب أولي ثانوي أثناء امتحان الأحياء