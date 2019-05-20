شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: تحسن كبير في منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك تحسنا كبيرا في السيستم والمنصة الإلكترونية لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بنظام الثانوية الجديد، الاثنين، وذلك على عكس ما شهدته الامتحانات في اليوم الأول.

وأضافت «عبير»، في تصريحات صحفية، أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا أغلبهم امتحان الأحياء على «التابلت» في عدد كبير من المحافظات، بينما أدى جزء منهم الامتحانات ورقية وذلك لوقوع السيستم.

وأوضحت أن الاتحاد تلقى شكاوى من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة بعض أسئلة امتحان مادة الأحياء، والأسئلة المقالية والتي لا تتناسب مع المنهج وبعضها لم يتم تدريبهم عليها وصعوبة في الكتابة على «التابلت».