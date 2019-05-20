شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدارس بشمال سيناء تؤدي امتحان الأحياء إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي طلاب 3 مدارس في مدينة العريش بشمال سيناء امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي العام إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، فيما أدي باقي الطلبة الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح. وأكدت المهندسة، ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن طلاب مدارس الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية، والشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات، والألفي الثانوية بنات بمدينة العريش، تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان، وأداء امتحان مادة الأحياء دون أي معوقات أو مشاكل.

كما أضافت «مرتجي» أن طلاب 26 مدرسة أخرى على مستوي المحافظة، بجانب طلبة المنازل، أدوا الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك».

وأشارت «مرتجي» إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بشمال سيناء يبلغ 2617 طالبًا وطالبة، من بينهم 2492 طالبًا وطالبة نظاميًا، و95 طالبًا وطالبة منازل، و5 طلاب دمج، و25 طالبًا وطالبة تعليم خاص، من بينهم 24 طالبا عربيا وطالب وحيد لغات، وذلك في 29 مدرسة، من بينها 28 مدرسة حكومية ومدرسة وحيدة خاصة.