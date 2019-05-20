شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه الجديدة ببلوكات الأمل والصيادين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه الجديدة الخاصة بمناطق بلوكات الأمل ومنطقة الصيادين بالغردقة، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة الأمل بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه بالمنطقة. كما انتهت الشركة من تنفيذ شبكة مياه منطقة الصيادين بتكلفة 700 ألف جنيه، وناشدت الشركة، أهالي المنطقة ربط خطوط المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة التى تم تنفيذها.

وقال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عمليات الإحــلال والتجـــديد لبعض شبكــات المياه بعدة مناطق، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط «upvc» جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لتحسين كميات المياه ولضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.

وأضاف "صديق" أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.