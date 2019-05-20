شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: 600 جنيه حدًا أدنى مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قرارًا بصرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وبلغت المكافأة 700 جنيه لموظفي الدرجة الأولى وما يعلوها، و600 جنيه للدرجة الثانية فأقل والمؤقتين والعمال وأفراد الأمن المؤقتين بالسركي بكافة كليات ووحدات الجامع. وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

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