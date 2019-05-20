«الزراعة» تحتفل بتخريج متدربين جدد من 7 دول أفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتسليم شهادات التخرج لـ10 متدربين من 7 دول أفريقية، والذين أتموا أعمال المقرر التدريبي في مجال «الاختبارات المعملية لفحص واعتماد التقاوي»، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس عادل يونس، المدير العام للمركز المصري الدولي للزراعة.

وقال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف فرص التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، باعتبار أفريقيا هي الامتداد الطبيعي والاستراتيجي، لافتًا إلى أن هناك العديد من فرص التعاون بين مصر والدول الأفريقية المختلفة، لاسيما في المجال الزراعي.

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وأشار إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في المركز المصري الدولي للزراعة، تقدم خبراتها الفنية من من خلال الخبراء المصريين والباحثين من مركز البحوث الزراعية، للأشقاء الأفارقة، لنقل التجارب الفنية، ونتائج الأبحاث العلمية، ليكون المتدربين خير سفراء لبلادهم ونقل هذه الخبرات اليها، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية متكاملة.

ومن جهته، قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن هذا المقرر التدريبي تم تنفيذه خلال الفترة من 11 – 20 مايو 2019 لمدة 10 أيام في إطار تفعيل اتفاق التعاون الذي تم ابرامه مع إدارة المزارع المصرية الأفريقية المشتركة، بهدف تدريب 10 متدربين يمثلون 7 دول أفريقية، وهي: الكونغو الديمقراطية، النيجر، أوغندا، تنزانيا، توجو، زامبيا، مالي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي تضمن في محتواه جانبًا نظريًا وآخر تطبيقيًا، حيث تمثل الجانب النظري في عقد محاضرات تهدف إلى التعريف بطرق فحص واعتماد التقاوي ودور الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في هذا المجال وطبيعة الفحص المعملي ونظم أخذ العينات، بينما أتي الجانب التطبيقي في إعداد عدد من الزيارات الميدانية لمحافظة كفر الشيخ للتعرف على آليات قبول ورفض البذور، بالإضافة إلى زيارة شركات لإنتاج البذور للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

«الزراعة» تحتفل بتخريج متدربين جدد من 7 دول أفريقية

«الزراعة» تحتفل بتخريج متدربين جدد من 7 دول أفريقية

«الزراعة» تحتفل بتخريج متدربين جدد من 7 دول أفريقية

«الزراعة» تحتفل بتخريج متدربين جدد من 7 دول أفريقية