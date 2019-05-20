شكرا لقرائتكم خبر عن جنون أردوغان يطيح بتركيا.. اعتقال 249 موظفا بالخارجية فى حملات تصفية المعارضين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت محطة "إن. تى. فى" التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين، إن السلطات التركية أمرت باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية، للاشتباه فى صلتهم بشبكة تابعة لرجل الدين فتح الله جولن، المقيم فى الولايات المتحدة بينما يتهمه نظام أردوغان تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة فى صيف العام 2016.
ونفّذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع "جولن"، الذى يعيش فى منفاه الاختيارى بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ العام 1999، فيما ينفى الأخير أية مزاعم مترددة عن وقوفه وراء محاولة الانقلاب.
وذكرت المحطة التليفزيونية، أن مكتب رئيس الادعاء فى العاصمة أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية، بعدما توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات فى اختبارات القبول بالوزارة. متابعة: "الشرطة اعتقلت 78 مشتبها به حتى الآن فى عمليات تمت فى 43 إقليما، بينما تتعقب الباقين".
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