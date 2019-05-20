شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يغادر ألمانيا فى طريقه لإنجلترا لاستكمال زيارته الرعوية لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية والوفد المرافق له منذ قليل، ألمانيا متجهًا إلى انجلترا لاستكمال جولته الرعوية بأوروبا حيث زار ألمانيا وسويسرا على أن يعود البابا قبيل يونيو ليترأس اجتماعات المجمع المقدس التى تبدأ بالكاتدرائية فى السادس من الشهر المقبل.

كان البابا تواضروس قد بدأ رحلته الرعوية إلى أوروبا يوم السبت الماضى وقام بتدشين عدد من الكنائس وعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشعب القبطي بالخارج.