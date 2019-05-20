برلماني يحذر من تسليح تركيا وقطر للإرهابيين والميليشيات المسلحة داخل ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

حذر النائب مصطفى الجندي، من التدخل التركي والقطري السافر في الشئون الداخلية لليبيا، مؤكدا أن وسائل الإعلام بدأت تتناقل الأنباء بصورة متكررة عن إمدادات الأسلحة الحربية الخطيرة التي تقوم تركيا وقطر بإدخالها إلى الارهابيين والمشيليات المسلحة داخل ليبيا.

وقال الجندى، في بيان اليوم، إن المجتمع الدولي يقف للأسف عاجزا وصامتا أمام التدخلات التركية القطرية الداعمة والممولة والمسلحة للإرهاب والارهابيين داخل ليبيا، مشيرا إلى أن الإعلام تحدث وبالصور خلال الساعات القليلة الماضية عن دخول أسلحة ومدرعات تركية إلى ميناء طرابلس البحري على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا.

Advertisements

وأكد الجندي، أن الأسلحة التركية وصلت ليبيا رغم الحظر الأممي، مطالبا من المجتمع الدولي بأسره وبجميع منظماته خاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية سرعة التدخل لمنع ما أسماه بأمير الدم والارهاب تميم بن حمد عصابته الإرهابية القطرية والسلطان التركي المهووس رجب طيب اردوغان من التدخل في الشأن الليبيى الداخلي.

كما طالب بإحالة عاجلة لتميم بن حمد ورجب طيب اردوغان إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديمها للمحاكمة لأنهما أصبحا يمثلان خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.

وتساءل: لماذا يقف المجتمع الدولي متفرجا على تميم وأردوغان؟ رغم أنهما متهمان بالوثائق والصور في تسليح الارهابيين والمليشيات المسلحة داخل الأراضي الليبية؟​