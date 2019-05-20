"مستقبل وطن" يقيم إفطارا لأطفال الأيتام ويكرم ذوى الاحتياجات الخاصة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا ابراهيم

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، أمس، لإفطار 200 طفل من أطفال دور رعاية الأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية أمانة العلاقات العامة برئاسة الدكتورة نجلاء فريد، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى، الأمين العام للحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد الجارحى أمين عام اللجان المتخصصة للحزب، وعماد سعد حمودة، والنائب فخرى طايل أمين المجالس المحلية بالحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالحزب، والنائبة سحر صدقى، والنائب جمال كوش.

وقالت نجلاء فريد، أمينة العلاقات العامة للحزب، أن الحفل قدم مجموعة من الهدايا وملابس العيد للأطفال، إضافة لبرنامج ترفيهي لإدخال السرور عليهم.

وأشارت أمينة العلاقات العامة للحزب، إن الحفل يصب في إطار المسئولية الاجتماعية للحزب والمساهمة في مساعدة الأيتام وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم وخاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضحت: "أن مشاركة "الأيتام" في الإفطار لا يقتصر بشهر رمضان فقط، ولكن سنظل نحتفل بهم على مدى العام وسنقدم لهم كافة الدعم والمساندة لتبني قضاياهم والمساهمة في سرعة حل المشكلات التي تواجههم.