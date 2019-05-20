وكيل رياضة البرلمان: متابعة السيسي لاستعدادات البطولة الأفريقية أكبر ضمانة لنجاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة وتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر القادم.

وقال حسين، في بيان أصدره اليوم، إن اطلاع الرئيس السيسس على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، هو أكبر ضمانة لإنجاح هذه البطولة الأفريقية الكبيرة، خاصة في ضوء رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس السيسي قد استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلامه لأول بطاقة مشجع بالبطولة.

كما شهد الرئيس أيضاً إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة له نموذجاً للتميمة في ختام العرض، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.​