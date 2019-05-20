رئيس جامعة الأزهر: تفعيل نماذج الاختيار في أسئلة الامتحانات لضمان الشفافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الاثنين، لجان امتحانات الشفهي بكليات قطاع الدراسة.

قال المحرصاوي، إن الجامعة اتخذت خطوات جادة في تيسير إجراءات الامتحانات، وتفعيل نماذج الاختيار في الأسئلة ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ المساواة وحفاظا على حقوق المتفوقين، في إطار التطوير الذي تشهده العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعة خلال المرحلة الحالية.

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وأشار إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة مقومات العملية التعليمية الطلاب بما يضمن تفوقهم والارتقاء بمستواهم العلمي، وأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع، ونشر رسالة الأزهر التي تلتزم بالوسطية والاعتدال، والبعيدة كل البعد عن التطرف والتشدد والانغلاق، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لكل الطلاب والطالبات في أي وقت للرد على استفساراتهم وحل مشاكلهم.

وتبدأ امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، السبت المقبل.



