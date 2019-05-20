برلماني يحذر من إعادة تدوير المخلفات الطبية إلى إدوات طعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن وجود أصحاب مصانع صغيرة تعيد تدوير مخلفات طبية لتصنيع الأطباق والملاعق، بما يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وأوضح النائب، حسب بيان، أن البعض يقوم بتجميع النفايات الطبية بادعاء دفنها والتعامل معها بطريقة أمنة، إلا أنه استغل تجميعها في تدويرها لاستخدامها في صناعة الأكواب والأطباق البلاستيكية المستخدمة في المأكولات والمشروبات.

وطالب النائب بمزيد من الجهود لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة، وجعلهم عبرة للآخرين، حفاظا على حياة المواطن.​