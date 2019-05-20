برلماني يعلن إعداده قانون جديد يسمح بتطبيق الطوارئ على مروجى الإشاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، إن الشائعات لاتقل خطورة عن الإرهاب، مشيرا إلى أن محاربة ومواجهة الشائعات التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الاخوان الإرهابية خاصة عبر منصات السوشيال ميديا يتطلب إعداد مشروع قانون ينص صراحة على تطبيق قانون الطوارئ على مروجي الإشاعات.

وقال "حساسين" في بيان له اليوم: "سأتقدم عقب إجازة عيد الفطر المبارك بهذا التشريع الى مجلس النواب"، معربا عن ثقته التامة في أن الأغلبية الكاسحة من قيادات وأعضاء مجلس النواب سيوافقون ويعلنون تأييدهم لهذا التشريع.

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