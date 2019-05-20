برلماني يطالب باستحداث وسائل ترويجية للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، باستحداث وسائل تسويقية للسياحة المصرية، تساهم في جذب السياح بشكل أكبر.
وأوضح النائب في بيان له، أنه من أهم هذه الوسائل استخدام تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد "الهولوجرام"، وغير ذلك، بما يعمل على تطوير آليات جذب السياح وتعريفهم بالحضارة المصرية بطريقة حديثة ومتطورة.
ولفت النائب إلى الدولة المصرية أغنى بلاد العالم بالحضارة والآثار والمناطق الخلابة، بما يتطلب تطوير آليات الجذب السياحي وتطوير الوسائل الترويجية للسياحة المصرية باختلاف أنواعها.
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